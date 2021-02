“Unë nuk mendoj se detyrimet e Presidentit Vuçiq dhe Kryeministrit Hoti të marra në shtator nuk janë më në fuqi. Ne besojmë se këto detyrime do të mbeten në fuqi dhe do të mbesin të vlefshme. Siç thashë, jam i sigurt se do të ketë bisedime shtesë. Jo të gjithë janë të kënaqur me procesin që çoi në ato angazhime në shtator, dhe kërkesa ime është që njerëzit të përqendrohen më pak në procesin dhe politikën dhe të shikojnë se për çfarë janë angazhuar të dy qeveritë. Unë mendoj se këto janë gjëra që krijojnë një mundësi ekonomike për njerëzit në rajon dhe përmirësojnë lidhjet e transportit”, tha Kosnett.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy