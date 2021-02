Por Mohamed bin Salman ka edhe një anë tjetër, që moralisht është mjaft e rëndë: Ai i ka duart të lyera me gjak. Jo vetëm me gjakun e Jamal Khashoggit, por edhe me gjakun e shumë njerëzve të tjerë të pafajshëm, që kanë humbur jetën në luftën e vazhdueshme me Jemenin fqinj prej sulmeve saudite nga ajri ndaj shkollave apo shtëpive.

Trupi i tij më pas me sa duket është coptuar me sharrë dhe është djegur me acid: Një vrasje e tmerrshme dhe e paimagjinueshme në „stilin e mafias”, që e ka njollosur keq reputacionin e Arabisë saudite në rajon dhe në mbarë botën. E ajo është edhe një shkelje e rëndë e civilizimit, që nuk mund të justifikohet me asgjë e që bota nuk duhet ta pranojë kurrë.

