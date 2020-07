British Airways kishte planifikuar ta nxirrte nga qarkullimi në vitin 2024, por me rënien e numrit të pasagjerëve për shkak të pandemisë dhe me parashikimet se do të kalojnë vite përpara se të rikuperohet udhëtimi ajror, kompania duket nuk pati zgjidhje tjetër përveçse të heqë dorë menjëherë nga 747-tat. Ato arritën vërtet ta bënin me të rehatshëm e të përballueshëm trafikun ajror global në vitet 70′, megjithatë kanë mbetur prapa avionëve me teknologji të re dhe mirëmbajtja e tyre është bërë e vështirë. Kufizimet e udhëtimit ajror për shkak të koronavirusit i kanë goditur rëndë linjat ajrore në mbarë botën.

