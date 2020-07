Martin tashmë është shëruar dhe shumë shpejt do të kthehet në shtëpi tek familja e vet. E shoqja, Sue Martin kishte rrëfyer në muajin prill historinë e saj për BBC Radio 4, duke treguar sesi mjekët i kishin dhënë mundësinë që së bashku me fëmijet, vajzën Hana 16 vjec dhe djalin William, 14 t`I jepnin lamtumirën Malit për herë të fundit. Të veshur kokë e këmbë me tutat special mbrojtëse, ata kishin qëndruar 10 minuta me kryefamiljarin e sëmurë, që tashmë është ngritur në këmbë!

