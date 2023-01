Megjithatë gazeta nacionaliste dhe shumë pranë Kishës, thekson duke ju referuar burimeve qeveritare serbe se “Nëse nuk e pranojmë planin e Kosovës, pra atë që është bërë de facto kornizë negociuese për hyrjen tonë në BE, vendi ynë do të përballet me tre gjëra: do të ndërpritet integrimi evropian, do të ndërpriten investimet dhe ne jemi të kërcënuar me masa të gjithanshme në kuptimin politik dhe ekonomik, të cilat Serbisë do t’i shkaktojnë dëme të mëdha! Këto paralajmërime, presidentit serb Aleksandar Vuçiç, ja ka prezantuar “pesëshja” ndërkombëtare në Beograd.

