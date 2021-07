Duke folur për paga të ulëta të mjekëse, Torba thotë se askush nuk do të qëndrontre në punë, nëse s’do merrte ryshfet. “Rroga neto e një kirurgu me 30 vite eksperiencë është 80.000 lekë. Cili kuzhinier në restorantet e Tiranës e ka rrogën kaq? Cili prokuror, gjyqtar apo hidraulik e ka rrogën kaq? Me këto rroga, unë të siguroj që po të hiqeshin bakshishet, nesër në mëngjes nuk do të kishe asnjë mjek në spitale”.

