Chadwick Boseman lindi më 29 nëntor 1977 në Anderson të Koralinës së Jugut. Ai ka një karrierë të pasur ku ka luajtur në filmat si: The Kill Hole, Gods of Egypt, Marshall, Get on Up, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecaming, Avengers: Infinity War, Black Panther, 21 Bridges etj.

