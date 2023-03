Që do të thotë se shumica tani më e ka kuptuar se ‘Rilindja’ nuk mposhtet lehtë nëpërmjet votës, se ajo është ndërthurje e të këqijave të sotme që e asgjësojnë Shqipërinë dhe që nuk e lejojnë atë të bëhet shtet ku do ketë lajme të rrejshme e gënjeshtra, por jo aq sa e vërteta të varroset te Selia e PS-së dhe e Bashkisë së Tiranës, ku do ketë edhe vrasje, por jo më shumë se sa fejesa dhe kremte të bukurive jetësore, ku do ketë edhe hajdutë votash, por ku një votues nuk do kushtojë njëzet euro e një gjel deti qindra euro.

