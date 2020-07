Propozimet parashikojnë gjithashtu një udhëheqje më të fortë politike të procesit, dhe më shumë dinamizëm duke organizuar kapitujt negociues në grupimet tematike. Cilat do të jenë hapat e ardhshëm? Kur vendet anëtare të kenë miratuar kornizat e bisedimeve, presidenca e rradhës e Këshillit të Bashkimit Europian do të paraqesë pozicionin e përgjithshëm të BE-së në konferencën e parë ndërqeveritare me secilin vend, duke shënuar kështu fillimin zyrtar të negociatave të pranimit. Kornizat e bisedimeve do të bëhen publike në këtë faze.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy