Pushteti lokal dhe këshillat e lagjeve do duhet të kopjojnë Gjermaninë, për të zvogëluar ndriçimin e rrugëve, ndërkohë dritat e trafikut të mbyllen nëpër kryqëzimet më pak të ngarkuara. Sakaq, edhe pishinat e mbyllura dimërore nuk do të kenë ngrohje dhe për pasoje do jenë te mbyllura. Po ashtu, trajtimet nëpër qendrat spitalore do te preken për shkak të ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe do të ketë fatura mjaft të larta të konsumimit te saj, ç’ka mund të preke edhe shërbimin e ambulancave.

