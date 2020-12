Kryetari i bashkisë së qytetit, Bill de Blasio tha se të gjitha vizitorët do të urdhërohen që të qëndrojnë për 14 ditë në adresën që do të ofrojnë në mbërritje. Ai tha se çdo person që shkon atje nga Mbretëria e Bashkuar do të vizitohet nga zëvendësit e sherifit të qytetit për t’u siguruar se respektojnë rregullat. Individët që shkelin rregullat do të dënohen me 1,000 dollarë në ditë, paralajmëroi de Blasio.

