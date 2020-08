FBI tha se ishin arrestuar gjithashtu dy të afërm që kishin ndihmuar Said të strehohej, djalin e tij Islam Said, dhe të vëllanë Yasim Said. FBI e kishte klasifikuar krimin e tij si “vrasje nderi.” Në një telefonatë në numrin e emergjencës, një prej vajzave tragjike thoshte se babai u qëlloi me armë.

