Ditën e sotme, Boris Johnson do të kryesojë një takim të komitetit të urgjencës së Qeverisë Cobra pasi disa vende njoftuan se do të ndalonjnë fluturimet me Britaninë e Madhe, pas zbulimit të 70 përqind të rasteve infektive i një lloji mutant i koronavirusit i cili zhyti Londrën dhe jug-lindjen në Tier Four.

