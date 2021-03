Enver Hoxha… e thamë, ne ia dedikojmë gjithçka Uni-t. Uni ka rolin e vet, por nuk ka se çfarë të bëjë nëse nuk ka dhe të tjerët me veten. Një njeri i vetëm nuk bën dot asgjë. Ai sistem ka bërë kaq gjëra, nuk flas me emra, Enver Hoxha apo të tjerë, nuk ka rëndësi, po flas si sistem, që e transformoi Shqipërinë nga një vend që ishte as agrar jo, në një vend me një ekonomi rakitike, vetëm në fshat, nuk kishte asnjë lloj industrie. Vetëm një industri fare e vogël që u trashëgua nga periudha para pushtimit italian, që u shkatërrua totalisht gjatë luftës.

