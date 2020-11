Për ata që nuk do ta kenë formularin të plotësuar parashikohen masa ndëshkimore, nga paralajmërim gojor, deri në gjobë $1,000. Krahas gjobës do të haseni në vonesa shtesë në kufi për marrjen në pyetje nga shëndeti publik. Rregulla strikte vijojnë edhe pasi të keni hyrë në Kanada, pasi sërish përmes ArriveCan do të konfirmoni se keni mbërritur në vendin ku jeni shprehur se do të karantinoheni për 14 ditë, si dhe do të duhet çdo ditë të plotësoni një vetëvlerësim të simptomave të COVID-19 gjatë ditëve të karantinimit.

