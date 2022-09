Sakaq më shumë se 30 mijë vetë kanë kërkuar azil nga radhët e atyre që kaluan kanalin e La Manshit me gomone, ku 60 përqind e të ardhurve janë shqiptarë. Ky lajm që del nga Doëning Street përbën një rast ideal për punësimin legal të shqiptarëve që ta të mos vijnë në ishull me gomoane apo rrugë të paligjshme. Qeveria dhe diplomacia shqiptare mjaft bashkëpunuese me britaniket në luftën kundër krimit të organizuar dhe grupeve të trafikantëve, ka një shans të paprecedentë për të negociuar me Londrën për punësimin e ligjshëm të shqiptarëve, si në bujqësi me marrëveshje sezonale apo edhe në sektorë të tjerë.

