Negociatorët britanikë, të udhëhequr nga Lord Frost, mbetën të tronditur kur BE bëri kërkesa “për të qeshur” për peshqit, duke përfshirë “hyrjen totale” në ujërat Britanike për 10 vjet, që do të thotë se Britania nuk do të kishte kontroll, raportoi “The Telegraph”. Një person i brendshëm paralajmëroi se nuk do të kishte marrëveshje nëse Macron nuk tërhiqet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy