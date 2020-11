Kryeministri, që është në vetëizolim, do të flasë më pas përmes lidhjes video në parlament, të hënën, ku pritet të konfirmojë se kufizimet në shkallë kombëtare do të përfundojnë më 2 dhjetor, dhe do të zëvendësohen nga një system rajonal me tre nivele, me kontrolle akoma më të ashpra në disa zona.

