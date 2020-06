77 vjeçari Biden tha, se si president do të përpiqej që të bashkonte vendin pas viteve polarizuesve të Donald Trumpit. Biden ka qenë zëvendëspresident gjatë mandatit të presidentit, Barack Obama. Që pas largimit të konkurrentëve të tjerë, Biden konsiderohej si kandidat i i sigurtë i demokratëve. Tanimë ai ka edhe numrin e nevojshëm të votave dhe me siguri në zgjedhjet e parashikuara paraprake do të shtojë numrin e tyre. Të martën u mbajtën zgjedhje paraprake për kandidantët në shtetet federale, Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, si edhe në Washington, kjo në mes të pandemisë Corona dhe protestave të vazhdueshme kundër racizmit dhe dhunës së policisë në vend. Biden sipas parashikimeve fitoi në të gjitha shtetet federale. Më 9 qershor votojnë West Virginia dhe Georgia.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy