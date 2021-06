Në fakt ishte Osmani ajo që i kërkoi më 19 mars me anë të një letre Biden-it që të ndihmonte me vaksina Kosovën, teksa vetë Presidenti i SHBA ka deklaruar më parë se do të ndihmojë vendet e botës me vaksina.Osmani thotë se sot është zyrtare dhe kjo është një tjetër dëshmi e mbështetjes së palëkundur që Kosova gëzon nga SHBA.

