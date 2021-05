Përveç kësaj, Zvicra dëshiron të bëjë në mënyrë të njëanshme përshtatje në ligjet për BE në fusha të caktuara, në mënyrë që të shmangë pengesat tregtare, tha m,inistrja e Drejtësisë, Karin Keller-Suter. me faktin që i dha fund negociatave, Zvicra e vuri në provë marrëdhënien e saj tradicionalisht të ngushtë me BE. Brukseli këtë javë paralajmëroi për pasoja duke përmendur rrezikun që të mos ketë marrëveshje të reja ndërsa ato të vjetra mund të mos përtërihen.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy