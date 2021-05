Shqipëria e përfaqësuar nga Anxhela Peristeri me këngën Karma mori vetëm 57 pikë të cilat e rendisin atë në vendin e 21. Peristeri 22 pikë mori nga juria profesioniste e 39 shteteve pjesëmarrëse të Eurovioson 2021 dhe 35 pikë ishin nga publiku. Nga juritë profesioniste Shqipëria u votua nga: San Marino me 2 pikë, Malta me 12 pikë të cilat janë edhe pikët maksimale, Danimarka me 7 pikë dhe Holanda 1 pikë.

