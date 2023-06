As ligjërisht (pa u konsultuar me institucionet e Republikës së Shqipërisë), as kombëtarisht pa u konsultuar me autoritetet e Kosovës, ose minimumi pa i vënë në dijeni, kjo iniciativë në thelb, mjerisht, dëshmon se Edi Rama jo vetëm nuk i respekton autoritetet e Kosovës, por edhe nuk e njeh Kosovën.

