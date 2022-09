Nuk ka asnjë relacion dhe arsyetim se çfarë interesi ka ky projekt ku do të shpenzohen 3.7 milion euro nga taksat e qytetarëve. Çfarë ndryshimi do të sjellë për punonjësit e kryeministrisë dhe kryeministrin? Do të punojnë më mirë sepse do të kenë një hapësirë të bukur vizualisht çka do të reflektonte edhe në vendimet që qeveria merr në emër të interesit publik?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy