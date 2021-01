Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi tha se ajo do të bënte përpara me konkretizimin e Impeachment-it, nëse Trump nuk do të dorëhiqej menjëherë. Akuza për nxitje të rebelimit do të prezantohet nga demokratët e dhomës së ulët të kongresit, të hënën. Ata akuzojnë Trump se ka inkurajuar rebelimin në kongres në të cilin pesë persona humbën jetën. Presidenti i zgjedhur, Joe Biden, tha ndërkohë se impeachment-i ishte një çështje e kongresit por se ai, mendonte prej kohësh, që presidenti Trump nuk ishte i përshtatshëm për detyrën.

