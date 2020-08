Identifikimi i Covid-19 është bërë edhe më e lehtë. Në Mbretërinë e Bashkuar është bërë publik një test 90 minutësh, i cili mund të zbulojë nëse jeni i infektuar me Covid-19 ose me viruse të ngjashme. Test I ri I quajtur “Lampore” së bashku me teste e ADN-së do të bëjnë të mundur identifikimin e Covid-19 dhe viruseve të tjetër sezonalë. Testet LamPORE, do të jenë të disponueshme nga java në vijim dhe do të shpërndahen fillimisht në qendra e përkujdeset për të moshuarit dhe azile.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy