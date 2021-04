Nata që ka rënë sonte njësoj si hijet që aviten në zemrat e shqiptareve do të davaritet. Dielli do të ngrihet sërish nesër, fryma e ndryshimit që ne sollëm është më e fortë se kurrë. Ne jemi më të fortë dhe më të vendosur dhe do të luftojmë çdo ditë, çdo çast për të mbrojtur demokracinë, për një të ardhme më të mirë. Beteja vetëm ka filluar dhe ne do ta çojmë atë deri në fund. Demokracia do të fitojë! Shqipëria do të fitojë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy