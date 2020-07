Nëse infektoheshin të famshmit, mund të infektohej kushdo, kjo ishte ideja që u krijua. Tom tha se nuk kishte pasur ndërmend ta fshihte vërtetën. Si ai, ashtu dhe e shoqja patën simptoma mjaft të rënda dhe e morën veten me vështirësi. Gazetarët më pyesin përse vazhdoj t`I kthehem Luftës së Dytë Botërore, e unë përsëris pyetjen që bënin njerëzit atëherë: Do të vdesim? Do të jetojmë? Do çlirohemi nga kjo gjë apo jo? Sa do të zgjasë? Për mua, këto janë probleme njerëzore në çdo situatë, edhe sot në 2020-tën”, u shpreh ai.

