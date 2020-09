Kosova dhe Shqipëria hedhin hapin e parë serioz të bashkëpunimit në sport. Të dy shtetet do të krijojnë ligën e përbashkët të basketbollit. Marrëveshja përfundimtare do të firmoset nesër në orën 19:00 në Tiranë. I pranishëm në këtë ceremony do të jetë dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili do të zbulojë logon e ligës. FBK-ja jep lajmin për arritjen e madhe dhe shton se do të zbulohet gjithashtu dhe logoja e kompeticionit.

