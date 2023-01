Policia në komunikatën e saj mban sekret emrin e zyrtares së vjedhur Alda Klosit, ish shefe e kabinetit të zv.Kryeministrit famoz Arben Ahmetaj, tani këshilltare në kryeministri mbasi del problem origjina e parave të vjedhura” ka shkruar ai në Facebook. Ndërsa gazetari Mentor Kikia ka reaguar gjithashtu: Për herë të parë unë jam me hajdutin ordiner! Faleminderit që zbuluat hajdutin qeveritar! Nuk di se çfarë duhet të ndodhë më në këtë vend për ta quajtur llumin e llumrave! Lajmi këtu nuk është se një pastruese vodhi 500 apo 600 mije Euro dhe shumë bizhuteri, në shtepinë ku punonte. Por që e zonja e shtepisë, qe kishte kaq shume para cash e bizhuteri, ishte një zyrtare e larte e qeverise. As me pak e as me shume, por Alda Klosi, ish Drejtoreshe e Koncesioneve, kur janë dhënë edhe koncesionet e inceneratoreve, dhe shefe kabineti e Arben Ahmetajt, ne çdo ministri ku ai ka drejtuar” ka shkruar gazetari.

Historia është e denjë për skenar filmi. Një zyrtare e lartë e shtetit, këshilltare në kryeministri, ish shefe kabineti e Arben Ahmetajt, që është marë edhe me procesin e rindërtimit edhe me atë të inceneratorëve, mban të fshehura në shtëpi dhjetra mijëra euro cash. Ajo i beson çelësin e apartamentin të saj me qera në rrugën e kosovarëve, pastrueses që paguan në të zëzë. Kjo e fundit, së bashku me të birin në një ditë që e zonja e shtëpisë gjendej jashtë shtetit futen të maskuar, vjedhin paratë dhe bizhuteritë, dhe pastaj e bëjnë banesën lëmsh, në mënyrë që të duket si një grabitje e dhunëshme.

