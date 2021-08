Ajo që dihet është se në vendngjarje u gjetën 50 kilogramë me tritol! Që nëse do kishin ndezur, aty do kishte ndodhur një kasaphanë. Ekspertët xhenierë këmbëngulin se fitili me gjatësi 50 metra distancë nuk u ndez nga bateria e pamjaftueshme.

