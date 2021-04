Pas dy viteve, dy mjekë së bashku me kolegët tjerë të kompanisë Drs Miller, Wood & Co, e ndërtuan një hamam tjetër në Manhattan. Pastaj, hamamet u shumuan edhe në qytetet tjera në Amerikë. Edhe sot janë të popullarizuara dhe më i njohuri, i stilit modern, është ‘Trump Soho Turkish Hamam’ që gjendet në New York dhe me siguri është pronë e ish presidentit Trump.

