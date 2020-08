“Ju betohem, situata ishte e ngjashme me skenarin e një filmi të Hollywood. Një peshkaqen 2.5 metra i gjatë, qëndronte 30 metra larg grupit që po lahej. Po të mos ishte për rojën bregdetare që reagoi menjëherë dhe e qëlloi atë me armë zjarri, ndoshta shumica prej tyre sot nuk do të ishin me ne”, tha një nga anëtarët e anijes.

