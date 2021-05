Ndërsa në doganat me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë janë shfaqur turistët e parë nga Serbia, të cilët në 2019 ishin mbi 1 mln ,përveç Kakavijës që funksionon ende me 400 persona në ditë, Greqia nuk do të hapë tre pikat e tjera doganore me Shqipërinë si dhe nuk lejon turistë nga Shqipëria të paktën edhe për një dhjetë ditësh, derisa të rishikohen vendimet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy