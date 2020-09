Deri në 30 shtator, Greqia do të mbajë në fuqi të njëjtat rregulla për kalimet në pikat kufitare me Shqipërinë: udhëtimet për arsye turistike nuk do të lejohen dhe numri i personave që kalojnë kufirin do të jetë i kufizuar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy