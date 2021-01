– Më 11 janar, së bashku me shkollat, rikthehet funksionimi i biznesve të mbyllura. Lidhur me kishat t, shërbesa e Epifanive do të kryhet brenda nga priftërinjtë, por pa besimtarë. Kishat pas 11 janarit 2021, do të mirëpresin përsëri besimtarët për shërbesat e së Dielës me rregullat që ishin të vlefshme në Krishtlindje dhe Vitin e Ri.

