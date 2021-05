Me mbi 10% të popullsisë të vaksinuar plotësisht dhe 24% me një dozë, autoritetet kanë njoftuar lehtësime të masave prej kësaj jave duke filluar me hapjen e shkollave dhe kopshteve , apo dhe më pas me lëvizjen e lirë mes 54 rajoneve administrative të vendit duke pasur besim se vaksinimi masiv i popullsisë do të sjellë shumë shpejt një valë të madhe turistësh në vend.

