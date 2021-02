”Nga hyrjet tokësore në tokën greke nga dita e hënë data 1 Mars në orën 6 të mëngjesit deri të hënën datë 15 Mars në 6 të mëngjesit, do të hyjnë në fuqi këto masa për doganat e Kakavijës dhe Evzonon. Orari i hyrjes për këto pika doganore kufitare do të jetë nga ora 7 e mëngjesit deri në 7 të pasdites dhe këtu përfshihet edhe hyrja e kamionëve të mallrave, në vend të orarit të mëparshëm që ishte nga ora 7 deri në 23.00. Limiti prej 700 personash që mund të hynin në këto pika ,tashmë do të jetë 400 vetë në ditë. Gjithashtu në këto pika tashmë do të ketë testet e shpejta për këdo që hyn në vend duke përfshirë edhe shoferët e kamionëve të mallrave”, tha Nikos Hardhalias zv/ministër i Mbrojtjes Civile dhe Krizave.

