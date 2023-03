Dhimbja mbizotëron për dhjetëra personat që humbën jetën nga përplasja e trenit në Tempi, me familjet e tyre që po përballen me situatën dramatike. Një rast i tillë është edhe për familjarët e 23-vjeçares së ndjerë me origjinë shqiptare, Ifigenia, varrimi i së cilës do të bëhet sot në Giannica.

