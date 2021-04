“Vjet nisëm procesin e punësimit sezonal me një ligj të ri. Mundëm të kryenim procedurat shpejtë dhe pa burokraci, pa qenë e nevojshme të kalohej nëpër ambasada dhe konsullata. Edhe këtë vit punonjësit sezonalë do të mund të punojnë ligjshëm në Greqi. Rakorduam me palën shqiptare disa ndryshime ligjore me qëllim që ti bëjmë edhe më të lehta gjërat. Në të njëjtën kohë t’ju vijmë në ndihme sa më shpejtë atyre që interesohen për tu bërë pjesë e këtij procesi. Ne duam të vazhdojë bashkëpunimi me Ministrinë Shqiptare atje,me qëllim bashkëpunimin në të gjitha fushat,si atë të prodhimit,duke ju mbështetur me teknologji, pajisje dhe duke mbështetur fermerët shqiptarë në sigurimin e çmimeve sa më të mira të shitjes por edhe duke mbështetur në përmirësimin e legjislacionit tuaj,pasi siç dihet edhe Shqipëria jo larg do të jetë anëtare e Bashkimit Europian”, shprehet Kristos Janakaqis.

