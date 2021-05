Ndërsa thuhet që në doganën e vetme që do të vazhdojë të punoje, atë të Kakavijës, do të shtohet numri i personave që do të hyjnë çdo ditë dhe do të zgjatet orari edhe natën, personeli i kësaj dogane, doganierë dhe oficerë policie ka reaguar ndaj mos hapjes së pikave të tjera me Shqipërinë, pasi sipas tyre krijohet një ngarkesë e madhe për ta.

Sipas TV shtetëror ERT që publikoi fotografinë me takimin përkatës te dy deputetëve të zonës, aktualisht nuk ka dritë jeshile nga ana e Mbrojtjes Civile për hapjen e Kapshticës as për punetorët shqiptarë, ndërsa në bisedën telefonike që kanë bërë dy deputetët me zv/ministrin i cili ndodhet në Rusi për vizitë, ai ka premtuar se për hapjen e kufijve për qëllime tregtare dhe biznesi, do të shqyrtohet çështja në ditët në vijim, për kompanitë specifike dhe tregtarët, të cilët kanë aktivitet eksporti dhe licenca të veçanta.

