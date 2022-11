Ajo që kemi vënë re gjithashtu është që 62% e forcës ekzistuese të punës të mendon për të ndërruar punë, qoftë edhe brenda vendit. Është një numër shumë I lartë dhe mendoj se punëdhënësit duhet të mendohen mirë, në mënyrë që të përmirësojnë gjithmonë disa kushte pune, se nuk është vetëm paga, por një paketë e madhe që personi të ndihet mirë në punën që bën. Pa pasur një përmirësim në kënaqësinë e punonjësve në punën e tyre, ne do të vazhdojmë të kemi rrjedhje të mëdha, dhe nga kjo rrjedhje nuk përfiton askush, as vendi, as punëdhënësi. Prandaj vetëm problematika do të kemi.”– tha Erald Pashaj, Administrator.

“ Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet I hasim çdo ditë, por është ndryshe kur I shikon të reflektuara në përqindje, sesa njerëz p.sh. në Shqipëri mendojnë që mungon mundësia për të bërë karrierë. Është një nga elementët që personat në Shqipëri e shikojnë si të zymtë. Një pakënaqësi tjetër ka të bëjë me pagat. Rritja e madhe e çmimeve ka bërë që njerëzit të jenë më të ndjeshëm me pagën që marrin, që do të thotë se janë shumë më të pakënaqur me të njëjtën pagë që merrnin para pak kohësh, për shkak të rritjes së këtyre çmimeve dhe kostove të jetesës.

