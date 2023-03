Por pavarësisht kritikave qeveria Kurti është mbrojrur se ajo nuk ka pranuar një asocacion të komunave serbe apo Zajednicë, por thjeshtë një nivel më të lartë vetë menaxhimi për serbët. “Vetmenaxhimi nuk është zajednicë as asociacion plus as vetëqeverisje e as autonomi. Edhe sonte u pa se Kosova është në rrugë të mirë dhe e gatshme të ecë përpara pa frikë e me vendosshmëri”, ka shkruar deputetja e shumicës Fitore Pacolli në Tëitter. Ndërsa qëndrimi i Vetëvendosjes është fokusuar në faktin se Vuçiç nuk ka pranuar të firmosë. Albin Kurti e ka kritikuar palën serbe se ka refuzuar të nënshkruaj propozimin europian, bashkë me aneksin e implementimit për të cilin u dakorduan në Ohër. Duket se mosnënshkrimi në Maqedoninë e Veriut ishte ajo çka i interesonte më së shumti Aleksandar Vuçiqit. Ndonëse e konfirmoi se ka marrëveshje, mediat që kontrollohen nga ai më së shumti i bënë jehonë faktit që Presidenti i Serbisë nuk firmosi asgjë. Ato cituan edhe Kurtin që tha se Presidenti serb nuk pranoi të firmos.

