Në një ndryshim të mëtejshëm, personat që nuk janë të vaksinuar dhe hyjnë në vend nga një zonë e caktuar “incidencë e lartë” do të duhet të kalojnë 10 ditë në karantinë, me mundësinë e testimit falas pas pesë ditësh. Ata që hyjnë nga zonat me “variante të virusit” nuk do të kenë mundësinë për ta përfunduar më shpejt se 10 ditë karantinën.

