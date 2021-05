“E falënderojmë Ambasadorin për donacionin e vlefshëm në të mirë të ngritjes së kapaciteteve testuese për diagnostifikimin e COVID19 dhe në veçanti për krijimin e mundësive për të rritur kapacitetin për testime të shpejta. Nga këtu, ne ua shprehim falënderimin tonë ekipeve mjekësore, mbështetjen tonë për të gjithë personelin gjithandej vendit dhe për punën e tyre të vështirë që po e bëjnë në shërbim të jetës. Kjo mbështetje e Gjermanisë do të na ndihmojnë të gjithëve për të ecur përpara me kujdes dhe krahas testimeve dhe gjurmimeve të rasteve me COVID19, shifrat e vaksinimit do të vazhdojnë dhe synimi ynë për të vaksinuar 60% të qytetarëve deri në fund të vitit 2021 mbetet një përqendrim kyç”, tha Vitia.

