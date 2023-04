Ky është ndoshta një nga rastet e pakta në histori kur Fatos Lubonja mendon ngjashëm me Edi Ramën. Kur u pyet për “gjëmën” e gishtave të Belos, shefi i rilindjes e evitoi të hynte në këtë polemikë. “Këto janë gjëra që mua s’më bëjnë shumë përshtypje tha Rama“, duke vënë theksin te problemi shumë më i madh që ka sipas tij Këlliçi, ai se po shërben si parfum për të mbytur kudërmimin e Berishës dhe Metës. Natyrisht, sado mëkate që të ketë, Edi Rama nuk është as idiot as injorant që të ‘skandalizohet’ nga përdorimi i simboleve në komunikimin politik. E para si ish pedagog i arteve të bukra ai i njeh veprat e artisëve të mëdhenj me gishtin e mesit e nuk mund të flasë për to me të njëjtën gjuhë që përdorin aktorët e paguar nga Veliaj. E dyta ai është politikani i votuar menjëherë pasi i dolën fotot lakuriq në një plazh publik të Francës dhe nuk i lejon vetes të rreshtohet me kryqëtarët e moralit të rremë. Prandaj ai tha se nuk i bën përshtypje gishti i mesëm që Belo i drejton edhe atij vetë si i korruptuar.

