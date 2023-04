“Kosova ka marrë mësimin e saj nga historia, prandaj theksohet para këtij këshilli dhe gjithë botës se Kosova kurrë më nuk do të jetë e pambrojtur dhe viktimë e një gjeoncidi. Kurrë më nuk do të ketë shkatërrim dhe gjenocid nga Serbia. Ne bashkë me aleatët tonë kurrë më nuk do të qëndrojmë të pambrojtur, kemi aleatë dhe jemi të aftë të mbrojmë qytetarët tanë para këtij agresioni”, u shpreh ajo./KosovaPress

“Është fakt i njohur ndërkombëtar nga të gjithë miqtë dhe jo miqtë se kur Kosova premton diçka e mban fjalën. Nuk jemi zmbrapsur asnjëherë nga asnjë marrëveshje e nënshkruar, por kjo nuk vlen për Vuçiqin, Daçiçin dhe kolegët e tyre. ADN-ja politike e tyre e bënë të pamundshme që ta mbajnë fjalën. Nëse premtimet dhe nënshkrimet nuk mbahen, atëherë marrëveshjet bëhen diçka një farsë dhe kjo tregon mos respekt për tërë komunitetin diplomatik. Qëllimi është që të bllokohet integrimi i Ballkanit në Evropë dhe prapa këtyre pretendimeve janë rusët që punojnë përmes partnerëve të tyre si Serbia. Është me rëndësi që të ndërmerren masa ndëshkuese dhe jo negocime me ta. Shumë zëra po shtojnë për sanksionimi ndaj Serbisë, pasi nuk negociohet me mashtrues, pasi mashtruesit duhet të përballen me pasoja”, tha ajo.

