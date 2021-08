Të rinjtë mblidhen me rulota nga e gjithë Europa për të dëgjuar muzikë me volum të lartë, ndërsa konsumojnë alkol dhe drogë. Organizatorët kanë bërë përpjekje për ta mbajtur më pas edhe në Belgjikë dhe Gjermani, por kanë dështuar. Nuk dihet nëse një festë e tillë do të mbahet në Shqipëri, por sidoqoftë ajo nuk do të ndryshonte asgjë në një situatë njësoj të papërgjegjshme dhe në të njëjtën kohë, të frikshme për atë që mund të sjellë.

Në Malin e Zi hyjnë në fuqi një seri masash që e çojnë vendin në prag të mbylljes, për shkak të shifrave të larta të koronavirusit. Gjithsej 5577 raste aktive kanë trembur autoritetet. Të huajt futen në kufi vetëm me dokumentet që provojnë se nuk janë të infektuar nga covid, ndërsa lokalet dhe restorantet do të punojnë me orare të kufizuara. Dasmat ndalohen. Kufizimet nisin kur sezoni turistik nuk ka përfunduar ende, por me pasojat e pandemisë nuk bëhet shaka.

