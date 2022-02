Tani do autorizoj më shumë forca ushtarake në Gjermani dhe Poloni. Jemi përgatitur të mbrojmë NATO-n për çdo situatë të mundshme. Jemi gati të mbështesim çdo kompani amerikane në rritjen e naftës, bezninës dhe gazit. Në paketën tonë kemi përfshirë pagesat e energjisë do vazhdojnë. Po bashkohemi dhe po punojmë aktivisht me aleatët tanë. E di se kjo është e vështirë dhe se amerikanët po vuajnë për naftën dhe gazin por ky agresivitet nuk mund të qëndrojë pa përgjigjie. Ne qëndrojmë kundër sulmeve dhe pro lirisë. Nëse Rusia do vazhdojë me sulmet kibernetike ne jemi të përgatitur të luftojmë.

