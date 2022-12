“Në këngën shumë të dashur ‘O Little Toën Of Bethlehem ne këndojmë për mënyrën se si “në rrugët tuaja të errëta shkëlqen drita e përjetshme”. Besimi i nënës sime në fuqinë e asaj drite ishte një pjesë thelbësore e besimit të saj te Zoti, por edhe besimi i saj te njerëzit, dhe është një besim që e ndaj me gjithë zemër. Është një besim në aftësinë e jashtëzakonshme të çdo personi për të prekur, me mirësi dhe dhembshuri, jetën e të tjerëve dhe për të ndriçuar botën përreth tyre. Ky është thelbi i komunitetit tonë dhe vetë themeli i shoqërisë sonë”, tha mbreti Charles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy